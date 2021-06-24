الرياضة
الزمالك يتمسك بالكرتي
عبر الزمالك عن رغبته الصريحة في الاستفادة من خدمات وليد الكرتي، رغم تشبث الوداد الرياضي ببقائه. وأكد طارق صلاح، إطار تقني بنادي الزمالك، اهتمام مجلس إدارة ناديه بضم الكرتي صانع ألعاب نادي الوداد. وقال صلاح في تصريحات صحافية إن مسؤولي الزمالك اتصلوا بمكتب الوداد، من أجل الظفر بخدمات الكرتي. وأكدتأكمل القراءة »
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