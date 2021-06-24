الرياضة
ديون الأندية في مرمى الشركات
سترثها بداية يوليوز و85 في المائة من فرق القسم الأول غارقة مازال صدى ديون الأندية الوطنية يتردد داخل أروقة الجامعة ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، بشكل يثير المزيد من المخاوف، بالنظر إلى الأرقام الكبيرة العالقة في ذمة 85 في المائة من أندية القسم الأول. وكشفت مصادر مطلعة، أن تضخم ديون الأنديةأكمل القراءة »
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