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21 تظلمـا لقضـاة بسبب الانتقالات

منذ دقيقتين
وضع 21 قاضيا تظلمات بشأن النتائج الأخيرة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الشق المتعلق بالانتقالات، والتي تداول في موضوعها، واتخذ على ضوء ذلك قرارات، إذ استجاب فورا لبعضها، التي سيتم إشعار القضاة المعنيين بها عبر القنوات الإدارية المعتادة. وأجل المجلس طلبات أخرى، مراعاة للمصلحة القضائية ولغاية توفرأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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