الرياضة
الزمامرة ينهي الموسم بالزاولي
تشابه الاسم يربك مدرب حراس الفريق يستقبل نهضة الزمامرة ضيفه حسنية أكادير بملعب العربي الزاولي بالبيضاء، في الخامسة عصر الأحد المقبل، ضمن الدورة 23 لبطولة القسم الأول. وأفاد مصدر مسؤول أن عدم توفر الملعب على الإنارة فرض برمجة المباراة في هذا التوقيت. وتابع المتحدث نفسه أن إدارة الفريق الدكالي قررتأكمل القراءة »
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