حوادث
تفكيك شبكة للدعارة بالفقيه بن صالح
الشرطة داهمت منزلا من طابقين وضبطت بداخله تسع فتيات أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، الجمعة الماضي، بإيداع وسيطة السجن الاحتياطي، ومتابعة عشرة آخرين (8 شابات وشابان) في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بالوساطة في البغاء والفساد والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه. وأصدرت المصالح الأمنية بالمدينة مذكرتيأكمل القراءة »
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