مجتمع
غضب تلاميذ بفاس بسبب امتحان الإعدادي
احتج تلاميذ بالسنة الثالثة إعدادي بجهة فاس، الإثنين الماضي، على ظروف إجراء اختبارات مواد ضمن الامتحان الموحد لسلك الإعدادي. ونظم العشرات منهم وأولياؤهم، وقفات احتجاجية خاصة أمام مديريتي وزارة التربية الوطنية بتاونات وفاس، مطالبين بوقف عملية التصحيح. وسار بعضهم بتاونات في مسيرة غاضبة في اتجاه مقر المديرية، ونفذوا وقفة احتجاجيةأكمل القراءة »
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