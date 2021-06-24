الأولى
هجوم على مصلين بأكادير
مختل طعن اثنين وعرقل الصلاة قبل إيقافه والدولة ملزمة بالتعويض أودع، أول أمس (الثلاثاء)، شخص يبلغ من العمر 44 سنة، مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بأكادير، بعد أن أكدت الأبحاث أنه مختل عقليا، ما تعذر معه ملاحقته من أجل الجريمة التي ارتكبها، مساء الاثنين الماضي، داخل مسجد بعد مغافلته مصليين وطعنهماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا