اذاعة وتلفزيون
“جولـة أدبيـة” لروايـة “04#”
تشمل عدة مدن وتدور أحداثها حول المنطقة المشهورة باسم ״الزيروكاط״ بالبيضاء بدأ الكاتب محمد عطى “جولة أدبية” لتقديم روايته “04#” بعدد من المدن المغربية من المركب الثقافي مولاي رشيد بالبيضاء. وتتضمن الجولة نفسها لقاءات مع القراء ومحبي المطالعة في البيضاء، ومكناس السبت المقبل، والرباط في ثالث يوليوز المقبل، وتمارة فيأكمل القراءة »
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