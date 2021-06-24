أســــــرة
الأطفال أكثر تأثرا بمشاكل الآباء
يعانون اضطرابات سلوكية وإبعادهم عنها يحميهم من القلق والتوتر يتأثر الأطفال بمشاكل الآباء والأمهات، ويمكن أن يكون ذلك من أسباب إصابتهم ببعض الإضطرابات والمشاكل النفسية. ويشدد الخبراء على أن يظل الطفل بعيدا عن مشاكل والديه، وهو ما لا تنجح فيه الكثير من الأسر، والأكثر من ذلك، تستغل بعض الأسر الأطفالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا