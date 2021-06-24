الرياضة
حالة ثامنة لكورونا بالفتح
الشراد في الحجر الصحي وفحوص سريعة يومية للاعبين التحق عبد الله الشراد، لاعب الفتح الرياضي، بلائحة المصابين بفيروس كورونا، بعد أن جاءت نتائج الكشف الذي خضع له، أول أمس (الثلاثاء)، إيجابية. وعلمت “الصباح”، أن الشراد دخل الحجر الصحي بمنزله مباشرة، بعد تأكد إصابته، في الوقت الذي قرر فيه مسؤولو الفريقأكمل القراءة »
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