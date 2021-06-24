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“بلوكاج” يعطل قانون الاستثمار
العلمي: القانون بالأمانة العامة منذ سنتين وصياغته بلغت 42 نسخة تعرض مشروع قانون ميثاق الاستثمار إلى “بلوكاج” دام سنتين، بسبب وجود خلافات حادة بين العديد من الوزراء الذين عدلوا الصيغة الأولى بـ 42 نسخة جديدة، دون الوصول إلى توافق، هذا ما كشف عنه مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصادأكمل القراءة »
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