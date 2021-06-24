أســــــرة
4 علامات لضعف البصر عند الرضيع
تبدي كثير من الأمهات قلقهن وخوفهن على صحة رضيعهن منذ أيامه الأولى، سيما أنه لا يستطيع التعبير عما يشعر به ومن بين ذلك ضعف رؤيته. ويحدد الأطباء 4 علامات لضعف البصر عند الرضيع وأولاها انحراف عينه إلى الداخل أو الخارج باستمرار، إلى جانب عدم تتبعه للأشياء والأجسام التي تقع فيأكمل القراءة »
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