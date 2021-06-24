حوادث
محاصرة حافلة تطيح بجانحين
منعاها من مواصلة السير بالجلوس بالطريق العمومية معرضين حياة المواطنين للخطر أطاحت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، بجانحين، ارتكبا عملية إجرامية خطيرة استهدفت، زوال الاثنين الماضي، حافلة للنقل الحضري بشارع 2 مارس. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الجانحين يبلغان من العمر 21 سنة و 40، تورطا في فعل إجراميأكمل القراءة »
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