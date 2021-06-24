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ملف الصباح

أفلام “البورنو”… الدمار الشامل

منذ دقيقتين
Colombian Girl-cam model Rebecca performs during a webcam session at her apartment apartment in Medellin, Colombia on April 11, 2020. - Eroticism and sex online are no longer enough. In confinement due to the pandemic, Colombian webcamers now spend more time listening and offering advice of all kinds to clients who do not know how to deal with the lockdown. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
تقدم معلومات مزيفة عن الجنس وتقليدها ينتهي بمآس وعقد نفسية توصف الأفلام الإباحية أنها آلة دمار وتخريب للعقول والسبب في أزمات نفسية، قد تؤدي إلى الانتحار، ليس فقط في محتوياتها الشاذة والعنيفة، بل عبر تقديم معلومات مغلوطة ومزيفة حول الممارسة الجنسية، يسعى المدمنون على مشاهدتها من الجنسين، تقليدها رغم أنهاأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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