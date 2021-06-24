ملف الصباح
أفلام “البورنو”… الدمار الشامل
تقدم معلومات مزيفة عن الجنس وتقليدها ينتهي بمآس وعقد نفسية توصف الأفلام الإباحية أنها آلة دمار وتخريب للعقول والسبب في أزمات نفسية، قد تؤدي إلى الانتحار، ليس فقط في محتوياتها الشاذة والعنيفة، بل عبر تقديم معلومات مغلوطة ومزيفة حول الممارسة الجنسية، يسعى المدمنون على مشاهدتها من الجنسين، تقليدها رغم أنهاأكمل القراءة »
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