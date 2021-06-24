وطنية
نيران صديقة تصيب الوزيرة الوافي
مصادر مقربة منها اعتبرت مقترحات فريق “بيجيدي” تسفيها لعملها لم تفهم نزهة الوافي، الوزيرة المكلفة بشؤون الجالية المغربية في الخارج، الأسباب التي جعلت فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، يقدم، خلال مساءلة رئيس الحكومة، أول أمس (الثلاثاء)، حزمة من المقترحات، التي يرى أنها تساهم في إنجاح عملية «مرحبا 2021»، لاستقبال مغاربةأكمل القراءة »
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