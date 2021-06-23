بورصة البيضاء.. ارتفاع في وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاعا في وتيرة تداولاتها، مدفوعة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي، الذي سجل ربحا بنسبة 0,11 في المائة إلى 12.531,85 نقطة.

فبعد دقائق من الافتتاح، سجل مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,12 في المائة مستقرا عند 1.026,97 نقطة، وماديكس، الذي يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، نموا بـ0,12 في المائة إلى 10.193,25 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” استقر في 11.823,56 نقطة، بينما خسر مؤشر “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” بنسبة 0,27 في المائة إلى 10.678,52 نقطة.

ومن جانبه، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” ارتفاعا بنسبة 0,15 في المائة إلى 935,33 نقطة.

وعلى صعيد القيم، ارتفع مؤشر صوناصيد ب+3,13 في المئة، ليحل على رأس قائمة الرابحين، متبوعا بسنيب (+3 في المئة) ثم إقامات دار السعادة (+2,57 في المئة). وفي الانخفاضات، خسر مؤشر إم2إم بنسبة 3,98 في المئة، وايضا ميد بابر ب(-2,35 في المئة) وأليانس ب(-1,54 في المئة).