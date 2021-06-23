وطنية
العثماني يستعرض الحصيلة خارج الأغلبية
رئاسة الحكومة تتحدث عن تحسن مناخ الأعمال وتراجع نسبة إفلاس المقاولات اختار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الشروع في تقديم حصيلة ولايته الحكومية، من خارج الاتفاق مع مكونات الأغلبية، والتي تتحمل بعض مكوناتها مسؤولية قطاعات إستراتيجية في مجالات اقتصادية واجتماعية مهمة. وأوضحت رئاسة الحكومة في تقرير بعنوان “إنجازات العمل الحكوميأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا