وطنية
توقف مشاريع ملكية لتأهيل المدن
احتج برلمانيون من الأغلبية والمعارضة على وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، بسبب توقف مشاريع ملكية لتأهيل المدن والأحياء الناقصة التجهيز، التي كلفت الملايير منذ 2014، ولم تنجز، وعودة انتشار السكن العشوائي في ضواحي المدن، وذلك في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب. وقال برلماني من فريق العدالة والتنمية، إنه تمأكمل القراءة »
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