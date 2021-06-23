حوادث
إدانة سارقي النحاس بالجرف الأصفر
شكاية وراء الإطاحة بالمتهمين أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، متهمين الأول يعمل سائق شاحنة، والثاني سائق جرافة يعملان بشركة، وحكمت على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية السرقة الموصوفة. وجاء ايقافهما من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابيأكمل القراءة »
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