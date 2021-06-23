أسواق
الشامـي: عـودة المهاجريـن متنفـس
رئيس المنظمة المغربية للنقل الطرقي أكد أن الصيف يمثل 60 في المائة من معاملات القطاع أكد منير الشامي، رئيس المنظمة المغربية للنقل الطرقي، وصاحب وكالة لكراء السيارات بدون سائق، أن مهنيي القطاع أشادوا بالمبادرة الملكية القاضية بتشجيع الجالية المغربية على زيارة وطنها، بتخفيض أسعار تذاكر الطيران. وأوضح الشامي في حوارأكمل القراءة »
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