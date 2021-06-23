وطنية
نزيف استقالات في “بيجيدي” بآسفي
يتواصل نزيف الاستقالات بحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، إذ بعد استقالة المحامي يونس بنسليمان، أحد أطر حزب سعد الدين العثماني بمراكش، والتحاقه بحزب التجمع الوطني للأحرار، استقال الدكتور سعيد كرضام، عضو المجلس الإقليمي بآسفي، ورجل الأعمال محمد بنعمر، عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات عن إقليم آسفي، من حزب العدالةأكمل القراءة »
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