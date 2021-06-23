الرياضة
تزنيت بالقسم الأول هواة
حسم أمل تزنيت لكرة القدم التنافس حول نيل بطاقة الصعود إلى القسم الأول هواة لفائدته، على بعد ثلاث دورات من إسدال الستار عن منافسات القسم الثاني هواة. وحقق فريق تزنيت فوزا ثمينا على اتحاد ميمون قصبة المزار، بهدف لصفر، في الدورة 27، حسم به الصعود رسميا، بعدما رفع رصيده إلىأكمل القراءة »
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