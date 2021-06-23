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العيسى يصدر “المئذنة البيضاء”
صدرت عن منشورات “المتوسط ” في إيطاليا، رواية للروائي السوري يعرب العيسى ، بعنوان “المئذنة البيضاء”. في هذه الرواية ، يكتب يعرب العيسى قصة مايك الشرقي بنفس استقصائي، يجمع بين الصحافي والسياسي والاجتماعي، والتفلسف والطرافة، في سياق ملاحقته للرجل الذي سيصبح مسيحا دجالا. يقول صاحب الرواية “صحيح أنها رواية عنأكمل القراءة »
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