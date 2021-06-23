وطنية
هزيمة نقابة “بيجيدي” تعصف بالولاية الثالثة
عاقب مئات الآلاف من الموظفين والمستخدمين، نقابة العدالة والتنمية، الإتحاد الوطني للشغل، خلال انتخابات الموظفين والمهنيين، بطردها من أغلب القطاعات التابعة للوظيفة العمومية، وبالقطاع الخاص، وبوزارات الشباب والرياضة، والتعليم والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والبنوك والتأمينات، والموانئ، وغيرها. وتفاعلا مع الهزيمة غير المنتظرة، قال عشرات من مناضلي نقابة الاتحاد الوطنيأكمل القراءة »
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