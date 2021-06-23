الرياضة
“كاف” تهدد الوداد والرجاء
الجامعة مطالبة بالتدخل لتسوية نزاعاتهما تفاديا لحرمانهما من المشاركة القارية حذرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، في رسالة رسمية، الاتحادات القارية الأعضاء، من منح تراخيص للأندية التي تتوفر على نزاعات محلية أو صادرة ضدها أي أحكام من قبل أي هيأة رياضية، مما قد تترتب عنه عقوبات صارمة. وقالت”كاف” في خطابأكمل القراءة »
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