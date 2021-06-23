حوار
الحركة أنشئت لمعارضة الحزب الوحيد
امحند العنصر الأمين العام أكد أن حصيلة الحكومة دون الطموحات أكد امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أن ظاهرة الترحال عادة ما تكون مرتبطة باقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وتعيشها كل الأحزاب بنسب مختلفة. وأوضح العنصر في حوار مع “الصباح” أن الحزب عرف حالات محدودة في بعض الجماعات الترابية، وستتم معالجتها طبقاأكمل القراءة »
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