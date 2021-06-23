الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي ضمت تشكيلة أفضل لاعبي ذهاب نصف نهاية عصبة أبطال إفريقيا، وليد الكرتي، لاعب الوداد الرياضي. وتألق الكرتي في وسط ميدان الوداد، رغم الهزيمة بملعب محمد الخامس بالبيضاء، بهدف لصفر، أمام كايزر شيفز الجنوب إفريقي. وتجرى مباراة الإياب نهاية الأسبوع الجاري، بجنوب إفريقيا، إذ يطمح الفريق الأحمر إلى التعويضأكمل القراءة »
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