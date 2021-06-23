الأولى
خلية “السودور” خططت لاغتيالات وتفجيرات
إرهابيو سيدي الزوين وضعوا سيناريوهات للتسميم وتصفية شخصيات وضمن أهدافهم مقرات أمنية أسفر تدخل للقوات الخاصة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابعة لـ”ديستي”، فجر أمس (الثلاثاء)، عن إلقاء القبض على أربعة مشتبه فيهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، كانوا في المراحل الأخيرة لبدء عمليات قتل وتخريب، تنفيذا لأوامر قادة ما يسمى الدولةأكمل القراءة »
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