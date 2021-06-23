أســــــرة
“الكريم” الواقي لمواجهة آثار أشعة الشم
استعماله ضروري لتجنب تضرر البشرة ونصائح باختيار المناسب تظهر، خلال فصل الصيف، بعض المشاكل الجلدية، بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ودون حماية البشرة باستعمال الكريم الواقي. فمن بين المشاكل التي يمكن أن يعانيها الأشخاص الذين يغفلون عن استعمال الواقي الشمسي، احمرار البشرة و”الكزيمة”، بالإضافة إلى ظهور البثور والتي من الممكنأكمل القراءة »
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