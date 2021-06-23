الرياضة
رسالة رياضية: رحيمي
لغط كبير حول سفيان رحيمي هذه الأيام، لكن هل هو صحي؟ أولا، اللاعب يقدم مستويات جيدة، أهلته للعب للمنتخب الوطني، وسط جيش من النجوم المحترفين بأكبر الأندية الأوربية، كما يملك هامشا كبيرا للتطور، ويتمتع بصورة جيدة وشعبية كبيرة، كل هذا يجعله مطلوبا في أندية كبيرة، ومن ضمنها الأهلي. ويحسب لسفيانأكمل القراءة »
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