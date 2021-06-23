حوادث
مشاريع مغرية للنصب باسم المبادرة
جانح اعتمد تقليد الأصوات للسطو على أموال الراغبين في الاستفادة أنهت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أخيرا، أنشطة إجرامية لجانح خطير اختار تحقيق الاغتناء السريع عن طريق النصبوالاحتيال باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الجانح الخطير يبلغ 52 سنة، من ذويأكمل القراءة »
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