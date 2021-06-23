حوادث
اعتقال ״مقدم״ اعتدى على معاق
أحالت عناصر الدرك الملكي بجماعة خميس بني عروس، صباح أول أمس (الاثنين)، على أنظار وكيل الملك لدى ابتدائية العرائش، عون سلطة من درجة «شيخ»، متهما بالاعتداء على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب والركل والسحل والتهديد، والتسبب له في إعاقة حركية واهتزاز نفسي. وأفادت مصادر مقربة من التحقيق، أن وكيل الملك، بعد اطلاعه علىأكمل القراءة »
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