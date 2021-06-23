الرياضة
انطلاق الموسم في 15 شتنبر
«فيفا» أعلن تاريخ الانتقالات الشتوية والصيفية في جميع البطولات كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم مواعيد الموسم المقبل من البطولة الوطنية الاحترافية والهواة والنسوية، إضافة إلى مرحلتي الانتقالات الصيفية والشتوية، المعتمدة من قبل الجامعة الملكية المغربية للعبة، باعتبارها الطرف المعني بتحديد المواعيد المذكورة. وأعلن الاتحاد الدولي أن تاريخ انطلاق منافسات البطولةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا