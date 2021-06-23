الرياضة
بني ملال يصرف مستحقات لاعبيه
توصل لاعبو رجاء بني ملال، أول أمس (الاثنين)، بمستحقاتهم المالية لماي، إذ وزع عليهم المكتب المديري 30 مليونا، ما خلف جوا من الارتياح لديهم. ويعتزم المكتب المديري لرجاء بني ملال تنظيم حفل عشاء مساء اليوم (الأربعاء)، يجمع لاعبي ومؤطري ومسيري الفريق، لإعادة الدفء للعلاقات بين مكونات النادي، وتعزيز التجانس بينها.أكمل القراءة »
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