الأولى
“كريديات” بـ100 مليار تستنزف مراكش
ثمانية قروض موروثة عن الفترة السابقة أدى منها المجلس الحالي 55 في المائة فقط تحتاج مراكش إلى سنوات أخرى للتخلص من ديونها المستحقة لصندوق التجهيز الجماعي، والتي وصل عددها إلى ثمانية قروض سلمت في فترات مختلفة، وتزيد عن 100 مليار، ما يؤثر سلبا على سير تنفيذ مشاريع مبرمجة تعاني مشكلاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا