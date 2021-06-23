حوادث
قتل بسبب وردتين بالحسيمة
اعتقلت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي للحسيمة، أخيرا مشتبها فيه بقتل حارس لمناطق خضراء توجد بكورنيش «صباديا» بالحسيمة، بعد وقوع خلاف بينهما. وتلقى الضحية البالغ من عمره 44عاما ضربة على رأسه نقل إثرها إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، بعدما أصيب بجروح خطيرة ألحقها به المشتبه فيه ليلة الجمعةأكمل القراءة »
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