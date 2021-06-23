الرياضة
فضيحة جديدة تهز السلة
احتج فريق تفاحة ميدلت على الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، بسبب الاختلالات التي عرفتها مباراته أمام شباب الريف الحسيمي، فريق رئيس الجامعة، أول أمس (الاثنين)، لحساب الجولة قبل الأخيرة من بطولة القسم الممتاز. وعقد فريق تفاحة ميدلت اجتماعا عاجلا، أمس (الثلاثاء)، تقرر إثره تقديم رئيس الفريق استقالته من المكتب المديريأكمل القراءة »
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