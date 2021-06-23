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تتويج “قادر” في “انديفيلم”
ندوات وورشات حول تيمة المهرجان “اضطرابات التعلم بأعين السينمائيين الشباب” فاز الفيلم المغربي “قادر” لثانوية عبد الكريم الخطابي بتيفلت بالجائزة الكبرى في مسابقة الشباب في فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان السينما والإعاقة “انديفيلم”، وتوج الفيلم الإيطالي “تعاطف” لثانوية “فالديس دي طوري بيليشي” بجائزة لجنة التحكيم الخاصة. واختتمت، نهاية الأسبوع الماضي،أكمل القراءة »
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