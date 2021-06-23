الرياضة
أزمة “الكاك” تتفاقم
عبر أطر ومدربو النادي القنيطري عن غضبهم، جراء التماطل في تسديد مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ ستة أشهر، خلال الاجتماع المنعقد، أول أمس (الاثنين)، بمقر النادي. ولم يتسلم مدربو الفئات الصغرى والمستخدمون رواتبهم منذ ستة أشهر، رغم توصل مكتب النادي القنيطري بمبلغ 380 مليونا من الجهات الداعمة، الأمر الذي يهدد بالتصعيدأكمل القراءة »
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