أسواق
انتعـاش النقـل السياحـي
العرض أقل من الطلب والمهنيون يعولون على اليهود والسياح الأجانب بعد أشهر من الكساد، عاد قطاع النقل السياحي، بعروضه المختلفة، إلى الانتعاش، بعد تخفيف التدابير الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وفتح المجال الجوي أمام مغاربة العالم والأجانب المقيمين والسياح الأجانب، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحي بشكل عام، وقطاعأكمل القراءة »
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