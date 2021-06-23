حوادث
العثور على جثة امرأة بالجديدة
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، السبت الماضي، عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية، بإحالة جثة امرأة، على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للجديدة لإخضاعها للتشريح الطبي. وعلمت «الصباح» أن دورية راكبة من المركز الترابي للدرك للجديدة، توجهت في حدود الساعة السادسة والنصف، من صباح السبت الماضي، بعد تلقيها إشعاراأكمل القراءة »
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