الرياضة
مزراوي يستفسر عن غيابه
استفسر نصير مزراوي، الدولي المغربي والمحترف بأجاكس أمستردام الهولندي، عن سبب غيابه عن لائحة المنتخب الوطني خلال مباراتيه الإعداديتين أمام غانا وبوركينافاسو في الثامن و12 يونيو الجاري بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط. وعلمت «الصباح» أن مزراوي اتصل بمصطفى حجي وستيفان جيلي، مساعد الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا