حوادث
الطريق تقتل خمسة أشخاص
ضمنهم حامل وقاصر وتجاوز سيارة لنقل البضائع وراء الحادث لقي خمسة أشخاص مصرعهم مساء الأحد الماضي، في حادث سير مروع بالمدخل الجنوبي لسوق أربعاء الغرب، نتيجة اصطدام سيارة من نوع “داسيا دوستر” كانت تقل أسرة بسيارة “مرسيدس 207” لحمل البضائع والأشخاص، ما تسبب في حالة استنفار حضرت إثرها سيارات الإسعافأكمل القراءة »
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