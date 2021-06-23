وطنية
المغرب يصيب تبون في مقتل
جزائريون بالمهجر وصفوا المبادرة الملكية تجاه الجالية بـ «العدوان» واعتبروا أسعار «رام» استفزازية جن جنون الجزائريين في المهجر، بعد الالتفاتة الملكية تجاه أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتمنوا، لو كان لديهم ملك يشبه محمد السادس، يقبلون يديه وينحنون للسلام عليه ويلقبونه “صاحب الجلالة” ويباركون له في عمره، بدل رئيس “مزور”،أكمل القراءة »
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