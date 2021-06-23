الرياضة
الأمن يعجز عن تنظيم مباراة للأمل
فوضى وشغب واقتحام لملعب العالية بالمحمدية بعد السماح بولوج المشجعين شهدت مباراة أمل شباب المحمدية وأولمبيك خريبكة (1-1)، أول أمس (الاثنين)، في ربع نهائي البطولة الوطنية، مشاكل تنظيمية وفوضى وأحداث شغب. وانطلقت المباراة في غياب أي حواجز أو سدود، لمنع تدفق المشجعين نحو ملعب العالية، الذي يوجد وسط حي شعبي،أكمل القراءة »
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