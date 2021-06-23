الرياضة
كورونا والإنذارات تزيد متاعب الفتح
باش وموهوب ينضافان إلى الغيابات وغموض حول مبارك يعاني الفتح الرياضي غيابات، خلال مباراته أمام أولمبيك آسفي، المقرر إجراؤها الأحد المقبل، لحساب الجولة 23 من البطولة الوطنية، بسبب الإصابة بفيروس كورونا والتوقيف. وعلمت “الصباح”، أن الفريق الرباطي سيفتقد خدمات لاعبيه أنس باش والمهدي موهوب، بعد جمعهما أربعة إنذارات، آخرها فيأكمل القراءة »
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