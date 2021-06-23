الرياضة
منتخب الشباب في ثاني اختبار أمام جيبوتي
يخوض المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم اختبارا ثانيا في البطولة العربية بمصر، عندما يواجه جيبوتي، اليوم (الأربعاء)، انطلاقا من الرابعة، بعد فوزه في المباراة الثانية على طاجيكستان بستة أهداف لصفر الأحد الماضي. وأكد عبد الله الإدريسي، مدرب المنتخب الوطني للشباب، أنه رغم الفوز في المباراة الافتتاحية بسداسية، فإن هناك العديدأكمل القراءة »
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