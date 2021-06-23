حوادث
إيقاف لصوص بالزمامرة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية المحلية بمفوضية أمن الزمامرة، الأحد الماضي، من إيقاف عصابة إجرامية مكونة من أربعة أفراد متخصصة في السرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض ثلاثة منهم يتحدرون من أحد الدواوير القريبة من بلدية خميس الزمامرة، أما المتهم الرابع فيتحدر من الجديدة. وعلمت “الصباح” أن أفراد العصابة الإجراميةأكمل القراءة »
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