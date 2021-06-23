أســــــرة
نصائح لتزيين المنزل بنباتات طبيعية
يقدم المختصون في مجال الديكور عدة نصائح لتزيين مختلف فضاءات المنزل بأنواع مختلفة من النباتات الطبيعية، التي يتم توزيعها حسب كل غرفة، بالنظر إلى كمية أشعة الشمس المتوفرة، وخصائص كل نبتة. ويقول الخبراء في الديكور إنه ليس هناك من مكان أفضل من مدخل البيت لتوزيع النباتات وباقات الأزهار، فهي ملونة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا