الأولى
“حراكة” في مصانع سرية للكوكايين
قاد تحقيق أمني للشرطة الوطنية الإسبانية، والحرس المدني بمليلية المحتلة، إلى فك لغز “تصنيع” نوع جديد من الكوكايين بالمدينة المحتلة، وتهريبه إلى المغرب، خصوصا بعد الإقبال الكبير عليه، في الحفلات الخاصة لأبناء الأثرياء. وكشف تفكيك شبكة للكوكايين بمليلية المحتلة، وإيقاف 11 مشتبها في انتمائهم إليها، أن زعيمها، الملقب بــ “باتاأكمل القراءة »
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